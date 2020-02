Autoverkoop in EU met 7,5 procent gedaald in januari jv

18 februari 2020

08u31

Bron: DPA 0 Autobedrijven De registratie van nieuwe auto's in de Europese Unie lag in januari 7,5 procent lager dan in januari vorig jaar. Volgens Europese sectorfederatie ACEA is de daling te wijten aan nieuwe belastingen.

Er werden bijna 957.000 nieuwe auto's geregistreerd. Grote veranderingen op vlak van belastingen vanaf 2020 hebben de registraties in sommige EU-lidstaten een boost gegeven in december, zegt ACEA. Daardoor is het cijfer voor januari lager. Ook de verzwakkende economische toestand en de onzekerheid door de brexit hebben een rol gespeeld.

De dalingen waren het grootst in Frankrijk (-13,4 procent), Spanje (-7,6 procent), Duitsland (-7,3 procent) en Italië (-5,9 procent). In België groeide de autoverkoop jaar-op-jaar met 1,5 procent.

Volkswagen blijft marktleider in de EU, met 26,6 procent van de verkoop. PSA (Peugeot, Citroën, Opel) is tweede met 16,6 procent en Renault derde met 9,6 procent.