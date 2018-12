Auto’s krijgen airbags aan de buitenkant Erik Kouwenhoven

03 december 2018

23u41

Bron: AD 0 Autobedrijven Auto’s worden rijdende luchtkussens bij een aanrijding. Externe airbags zullen binnen twee jaar de veiligheid vergroten van de inzittenden, maar ook van fietsers en voetgangers.

Op dit moment vindt tussen de 37 en 40 procent van alle aanrijdingen plaats aan de zijkant van de auto. Een externe airbag zou in veel gevallen het letsel kunnen verminderen van de inzittenden. Onderzoekers hebben ontdekt dat wanneer een auto die in de flank van een andere auto rijdt slechts één centimeter minder ver binnendringt, de overlevingskansen van de inzittenden drastisch toenemen.

Het idee voor externe airbags zweeft al een aantal jaren rond in de auto-industrie, maar versnellingsbakfabrikant ZF is op dit moment in gesprek met potentiële klanten en kan het systeem binnen twee jaar leveren in productieauto’s.

De introductie van deze systemen is nu gemakkelijker dankzij het toegenomen aantal sensoren zoals camera’s, radars en lidars, die voertuigen en objecten in de omgeving detecteren. De computer van een auto kan bepalen of een crash onvermijdelijk is. Sommige auto’s hebben al zogenaamde PreSense-functies die een auto voorbereiden vlak voor een onvermijdelijke aanrijding, zoals het aanspannen van de veiligheidsgordel of het sluiten van ramen.

Het toevoegen van een buiten-airbag aan dit gamma biedt verschillende voordelen, aldus Wired. Door de energie van de crash te absorberen, is er meer ruimte voor de airbags in de auto om optimaal te functioneren. De externe airbags die worden getest hebben een volume van tussen de 300 en 350 liter, ongeveer vijf keer groter dan een normale bestuurders-airbag.

Ook TRW Automotive heeft plannen ontwikkeld voor het gebruik van airbags vanaf de dorpel onder de zijdeuren van voertuigen. Met behulp van radar- en camerasystemen detoneren de airbags een fractie van een seconde vóór de botsing, waardoor de inzittenden minder kwetsbaar worden. General Motors heeft afgelopen november een patent ontvangen voor een externe airbag die is ontworpen om voetgangers te beschermen bij een botsing en Volvo toonde in een studiemodel al een airbag die de gehele auto omhult bij een crash.

Andere autofabrikanten werken aan hun eigen ideeën voor passagiersbescherming. Daimler, eigenaar van Mercedes-Benz, heeft een patent op een manier om airbags aan de zijkanten van de voorruit te installeren als een manier om de mogelijke klap voor voetgangers te dempen. Volkswagen heeft ook alternatieven voor externe airbags verkend en Google heeft patent aangevraagd.

In 2012 onthulde Volvo ‘s werelds eerste externe airbags op de V40. Wanneer een voetganger of fietser op de motorkap belandt, ontploft een airbag die de motorkap naar boven doet schieten. Hierdoor wordt het slachtoffer weggeleid van de voorruit en kan deze geen harde metalen delen van de motor raken die onder de motorkap zitten. TRW Automotive hoopt voor 2020 de eerste externe airbags te kunnen leveren aan fabrikanten van de Duitse premium merken.