Audi ziet winst met 4,4 procent stijgen en doorbreekt kaap van 60 miljard euro omzet

15 maart 2018

16u59

De Duitse luxewagenbouwer Audi, die ook een fabriek heeft in Brussel, heeft in 2017 voor het eerst de kaap van 60 miljard euro omzet doorbroken, een verdubbeling over de voorbije acht jaar.

De omzet kwam uit op 60,128 miljard euro, tegenover 59,317 miljard euro in 2016. Audi bracht vorig jaar 1,878 miljoen auto's aan de man, een toename met 0,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat heeft Audi bekendgemaakt tijdens zijn jaarlijkse persconferentie.

De operationele winst voor 2017 bedroeg bijna 5,06 miljard euro - 4,4 procent meer ten opzichte van 2016. De Duitse werknemers mogen voor 2017 rekenen op een bonus van 4.770 euro, waar dat voor 2016 nog 3.510 euro was. Voor de werknemers in de Brusselse fabriek is dat 3.797 euro (3.039 euro voor 2016), al moet benadrukt dat de bonussen van de Belgische werknemers niet zomaar vergeleken mogen worden met die van de Duitse, wegens de verschillende loon- en belastingsituaties in beide landen en verschillende berekeningswijzen.

Wat de verkoop betreft, kende Audi in de eerste helft van 2017 een negatieve impact door de strategische heroriëntering van het merk in China. De sterke stijging van de wereldwijde vraag naar SUV's en voortgezette groei van Audi in de slabakkende Amerikaanse markt hadden dan weer een positief effect op de verkoop.

Voor dit jaar verwacht Audi opnieuw de recordverkoopcijfers van 2017 te halen. Het merk met de vier ringen wil dit jaar meer nieuwe modellen dan ooit lanceren en "het tijdperk van elektromobiliteit" binnentreden. De vele modelvernieuwingen zouden vanaf 2019 een duurzame positieve impact moeten hebben op de verkoop.

Tegen 2025 wil de Volkswagen-dochter een twintigtal geëlektrificeerde wagens in zijn gamma hebben. Meer dan de helft daarvan moet volledig elektrisch zijn. Audi investeert de komende vijf jaar 40 miljard euro in nieuwe modellen en elektrisch aangedreven auto's.

De Audi A4 (sedan, avant en allroad) was vorig jaar het best verkochte Audi-model, met ruim 325.300 stuks wereldwijd. De Q5, een middelgrote SUV, was met bijna 290.000 stuks de best verkochte SUV. Voor België waren de A3-modellen het best verkocht en was de Q2, de kleinste SUV in het Audi-gamma, de best verkochte SUV.