Amerikaanse beurswaakhond: "Musk schendt schikking met tweet" David Van der Heeden

26 februari 2019

08u15

Bron: ad.nl 0 Autobedrijven De Amerikaanse beurstoezichthouder Securities & Exchange Commission (SEC) vindt dat topman Elon Musk van elektrische autobouwer Tesla de voorwaarden van een vorig jaar gesloten schikking heeft geschonden. Bij een federale rechter is door de waakhond gevraagd om Musk in gebreke te stellen.

Musk veroorzaakte vorig jaar veel ophef met een tweet waarin hij ten onrechte beweerde dat Tesla van de beurs zou worden gehaald. Het bericht, waarin hij bovendien stelde dat de financiering rond was, leverde hem een boete bij beurswaakhond SEC op wegens misleiding van beleggers. Ook moest hij zijn functie als bestuursvoorzitter van Tesla opgeven.



Recent ging hij opnieuw de mist in met Twitter. De topman was deze keer te snel met het versturen van een bericht op het sociale medium. Daardoor stond een tijdlang een te rooskleurige prognose voor het aantal geproduceerde elektrische auto's van het merk online.

Na uren geschrapt

In de eerste tweet, die pas na enkele uren werd geschrapt, schreef Musk dat Tesla dit jaar 500.000 auto's zal afleveren, terwijl het bedrijf in eerdere presentaties voor beleggers nog van 400.000 exemplaren in 2019 sprak. Bij de schikking afgelopen oktober werd afgesproken dat Musk vooraf toestemming moet krijgen voor tweets die van belang zijn voor aandeelhouders.

Om daarop toe te zien, heeft Tesla zelfs een comité opgericht. Voor de bewuste tweet werd echter vooraf geen goedkeuring gevraagd, constateerde de SEC, volgens het bedrijf omdat dit niet nodig was. Hoewel foutief, was de tweet gebaseerd op openbare informatie uit gesprekken met analisten. Musk zei op Twitter dat de SEC “was vergeten” dat transcript te lezen. “Hoe gênant ...", aldus Musk.

