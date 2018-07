Aandelen Tesla nemen duik nadat Elon Musk Britse duiker “pedofiel” noemt IVI

17 juli 2018

10u53

Bron: Time 1 Autobedrijven De aandelen van Tesla zijn gisteren met 3,5% gezakt na de commotie die is ontstaan rond een ondertussen verwijderde tweet van CEO Elon Musk. Musk had een Britse duiker, die mee heeft geholpen bij de redding van de voetballertjes in de Thaise grot, een “pedofiel” genoemd.

De duiker, Vernon Unsworth, heeft gedreigd met een rechtszaak tegen Musk omwille van de uitspraak op Twitter. Dat doet Tesla duidelijk geen goed, want de marktwaarde van het bedrijf is nu met 2 miljard dollar gezakt.

Unsworth was een van de eerste buitenlandse duikers die naar de grot is afgereisd na een oproep van de lokale autoriteiten om te helpen met de zoektocht naar de voetballertjes en hun coach in de ondergelopen grot. Musk had ook zijn hulp aangeboden. De CEO is ter plaatse gegaan met een team en een kleine duikboot dat de jongens zou kunnen vervoeren doorheen het grottenstelsel. Tegen de tijd dat hij aankwam, liep de reddingsactie met de duikers echter al op volle toeren.

Na de redding verweet Unsworth de Tesla-CEO dat hij uit was op een PR-stunt en dat zijn duikboot niet gewerkt zou hebben. “We zullen beelden maken van de mini-duikboot die tot grot 5 gaat zonder problemen. Sorry, pedo man, je hebt erom gevraagd”, tweette Musk als reactie.

Er zijn nooit klachten ingediend tegen Unsworth voor pedofilie, meldt de politie van het district in Thailand waar de duiker al zeven jaar leeft.