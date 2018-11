Aandelen Nissan en Mitsubishi fors omlaag na arrestatie topman Ghosn kg

20 november 2018

08u38

Bron: Belga 0 Autobedrijven Het aandeel van de Japanse autobouwer Nissan is op de beurs van Tokio meer dan 5 procent lager geëindigd, na de arrestatie van de voorzitter van de raad van bestuur, Carlos Ghosn. Hij wordt verdacht van het overtreden van de financiële wetgeving.

Het aandeel van Toyota sloot de dag af met een verlies van 5,45 procent op 970,7 yen. Het aandeel van Mitsubishi Motors, waar Ghosn ook voorzitter van is, verloor 6,84 procent tot 680 yen. Nissan kondigde al aan Ghosn uit zijn functie te willen ontslaan, en Mitsubishi zal vermoedelijk hetzelfde doen.



Daarnaast is Ghosn ook de CEO van de Franse autofabrikant Renault. Daar zal een raad van bestuur vermoedelijk vanavond bijeenkomen om het lot van de topman te bespreken. Het aandeel Renault was maandag al omlaag gedoken op de beurs van Parijs.



Volgens analisten hangt met het lot van Ghosn ook dat van 's werelds grootste autoalliantie aan een zijden draadje. De alliantie tussen toen nog Renault en Nissan werd bijna twintig jaar geleden opgericht.