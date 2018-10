Aandeel Tesla schiet omhoog na schikking met beurswaakhond Redactie

01 oktober 2018

1 oktober 2018

Beleggers reageren positief op het nieuws dat Elon Musk kan aanblijven als topman bij Tesla. Net na het openen van de technologie-index Nasdaq noteerde de koers van Tesla 15 procent hoger.

Musk moet van de Amerikaanse beurswaakhond opstappen als voorzitter van de raad van bestuur, maar hij hoeft niet al zijn functies op te geven. Zo mag hij CEO blijven. Ook stemde hij in met een boete van 20 miljoen dollar.

Met deze twee maatregelen lijkt Musk goed weg te komen. De SEC had Tesla en Musk vorige maand aangeklaagd wegens fraude, nadat Musk op 7 augustus had getwitterd dat hij de elektrische automaker bij een prijs van 420 dollar per aandeel van de beurs wilde halen en dat de financiering rond was. Het aandeel Tesla steeg daarop liefst 13 procent.



Toen er een toelichting kwam, bleek die te rammelen en daalde de koers weer. Het geld van de boetes zal ten goede komen aan investeerders die daardoor schade hebben geleden.

Doelstelling gehaald

Wat beleggers mogelijk ook positief stemde, was het nieuws dat vanmiddag via website Electrek naar buiten kwam dat Tesla zijn driemaandelijkse doelstelling heeft behaald. De automaker zou 53.000 stuks van zijn Model 3-sedans geproduceerd hebben in het derde kwartaal.

Ondanks de stijgende koers staat het aandeel nog altijd lager dan voor het SEC-onderzoek. Twee weken geleden schommelde de koers nog rond de 350 dollar, nu is een aandeel zo'n 300 dollar waard.