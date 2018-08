Aandeel Tesla duikt 8 procent na interview met openhartige Musk mvdb

17 augustus 2018

17u05

Bron: ANP 0 Autobedrijven Investeerders van Tesla kunnen het openhartige interview van topman Elon Musk in The New York Times niet waarderen. Musk gaf met tranen in zijn ogen toe er redelijk doorheen te zitten. Het aandeel zakte binnen een uur na opening van de beurs in New York zo'n 8 procent.

De miljardair sprak van het moeilijkste en pijnlijkste jaar in zijn carrière. "Het was ondraaglijk." Ingewijden vertelden in hetzelfde stuk in The New York Times dat wordt gekeken naar een operationeel directeur of andere secondant die taken van Musk, die ook leiding geeft aan ruimtevaartbedrijf SpaceX, kan overnemen. Musk zegt overigens daar niet van op de hoogte te zijn.



Naar verluidt heeft de raad van bestuur van de onderneming extra vaart achter de zoektocht gezet, sinds Musk op Twitter aankondigde de elektrische autobouwer van de beurs te willen halen. De tweets over het van de beurs halen van Tesla hebben voor veel verwarring gezorgd.

Koersmanipulatie

De Amerikaanse beurswaakhond SEC is bezig met een formeel onderzoek naar de berichtjes, waarin Musk onder meer beweerde dat de financiering al rond was. Als dat niet waar blijkt te zijn, heeft hij zich mogelijk schuldig gemaakt en fraude en koersmanipulatie. Musk doelde op gesprekken met het Saoedische staatsinvesteringsfonds over een privatisering, maar daarover is nog geen knoop doorgehakt.

Slaapmiddelgebruik

De top van Tesla maakt zich volgens de krant ook zorgen over het vermeende slaapmiddelengebruik van Musk. Die middelen zouden hem niet altijd in slaap sussen, maar juist aanzetten tot zijn beruchte en vaak nachtelijke uitbarstingen op Twitter.