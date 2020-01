“Veel automerken verdwijnen door elektrisch rijden” kv

04 januari 2020

03u51

Bron: ANP 2 Autobedrijven Veel automerken zullen binnen korte tijd verdwijnen, omdat de bouwers de overgang naar elektrisch rijden niet kunnen betalen. Verder zal de prijs van een nieuwe auto de komende jaren met duizenden euro's omhooggaan. Dat schrijft De Telegraaf.

"Een elektrische auto is nu duurder, maar de prijzen van benzine- en dieselauto's gaan ook omhoog. Binnen nu en een jaar of vier gaat het om 3000 tot 5000 euro", zegt de Nederlander Bram Schot, tot 1 april topman bij het Duitse automerk Audi.

Schot stelt dat de autobouwers investeringen in elektrische auto's nu moeten betalen uit de winst op benzine- en dieselauto's, terwijl het aandeel van fossiel aangedreven auto's in de totale verkoopcijfers juist afneemt. De winst op elektrische auto's is lager dan die op een verbrandingsmotor.

Het aantal automerken zal volgens hem fors dalen. Vooral de merken die nu al nauwelijks winst of zelfs verlies maken, zullen de financiële verplichtingen niet meer aankunnen.