"Tesla plant vijf miljard dollar te investeren in Chinese fabriek door handelsoorlog tussen VS en China" bvb

01 augustus 2018

15u13

Bron: Belga 0 Autobedrijven De Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla zou van plan zijn om 5 miljard dollar te investeren in de bouw van een fabriek in China, wegens de handelsoorlog tussen de VS en China. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op gezag van ingewijden.

Tesla zou geld willen ophalen in China om ten minste een deel van de investering voor de fabriek te financieren. Tesla zou vorige maand te kennen gegeven hebben de fabriek te willen bouwen in de buurt van Shanghai en er de productie van zijn Model 3 te willen opstarten tegen 2020.

Productie in China is belangrijk voor Tesla, nadat het land een extra heffing van 25 procent invoerde op de import van wagens uit Amerika, als vergelding voor de heffingen die de Amerikaanse president Trump invoerde voor Chinese producten.

China is de grootste markt ter wereld voor elektrische wagens en de op één na grootste voor Tesla, na de VS. Tesla heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving.