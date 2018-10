“Tesla bouwt bijna 1.000 auto's per dag” TTR FD

19 oktober 2018

22u01

Bron: ANP 0 Autobedrijven Automaker Tesla bouwt nu bijna 1.000 auto's per dag. Dat meldde autonieuwssite Electrek op basis van een ingewijde met kennis van de zaak.

Volgens de bron ging het vorige week om 6.800 auto's, waarvan 4.800 Model 3's. Voor dit kwartaal staat de teller nu op ruim 18.300 voertuigen, waarvan circa 12.200 wagens van de Model S. Onlangs kwam Tesla met productiecijfers over het derde kwartaal. Volgens het bedrijf rolden er in totaal 80.142 voertuigen van de band, een stijging van 50 procent ten opzichte van het eerdere record dat in het tweede kwartaal werd gehaald.



De productie van Model 3 is essentieel voor Tesla om rendabel te worden. De autofabrikant slaagde erin om de operationele problemen, onder meer met de integratie van de batterijen, weg te werken. De komende maanden gaat Tesla blijven focussen op een efficiënter productieproces, want de concurrentie zit niet stil.

Europese autobouwers zijn eveneens begonnen met de productie van elektrische wagens, zoals Audi in Brussel. De Audi e-tron wordt zelfs gepromoot als de Europese rivaal van Tesla. Voor Tesla is het dan ook een race tegen de klok om de productie nog sneller op te voeren.

