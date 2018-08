"Saoedisch staatsfonds ingestapt bij Tesla" TTR

07 augustus 2018

18u54

Het Saoedische staatsinvesteringsfonds heeft een belang opgebouwd van 3 tot 5 procent in de producent van elektrische auto's Tesla. Dat meldden bronnen met kennis van de zaak aan zakenkrant 'Financial Times'.

Bij de huidige beurskoers zou het belang van het Saoedische Public Investment Fund in Tesla tussen 1,7 miljard en 2,9 miljard dollar waard zijn. Daarmee zou het staatsfonds tot de acht grootste aandeelhouders van Tesla behoren. Naar verluidt werden de aandelen in de afgelopen maanden gekocht, na het bezoek van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman aan de Verenigde Staten in maart. Een belang van 5 procent of meer moet openbaar gemaakt worden.

Volgens 'Financial Times' hebben de Saoedi's aan Tesla-topman Elon Musk in eerste instantie laten weten bereid te zijn om nieuw uitgegeven aandelen te kopen. Tesla deed hier niets mee, waarna het staatsfonds de aandelen op de aandelenmarkt kocht. Musk zou op de hoogte zijn van het Saoedische belang in Tesla.

Het staatsfonds van Saoedi-Arabië heeft meer dan 250 miljard dollar aan bezittingen. Volgens een ingewijde had het fonds al contact met Musk sinds de Saoedische investering van 3,5 miljard dollar in taxi-app Uber in juni 2016. In maart vorig jaar werd nog bekend dat het Chinese technologieconcern Tencent een belang van 5 procent in Tesla heeft genomen.