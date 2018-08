"Saoedi's praten met Tesla over buyout" Redactie

12 augustus 2018

17u03

Bron: Belga 3 Autobedrijven Het Saoedische staatsinvesteringsfonds is volgens ingewijden in gesprek met Tesla over een rol bij het mogelijk beëindigen van de beursnotering van de fabrikant van elektrische auto's. Tesla-baas Elon Musk meldde eerder via Twitter Tesla van de beurs te willen halen bij een koers van 420 dollar per aandeel.

Het investeringsfonds heeft de afgelopen maanden een belang van 5 procent in Tesla opgebouwd. Momenteel zou gepraat worden over welke rol de Saoedi's kunnen spelen bij een eventuele buyout. Het bedrijf van de beurs halen aan 420 dollar per aandeel zou 70 miljard dollar kosten. Hoewel Musk zei dat de financiering "verzekerd" is, is niet duidelijk waar het geld vandaan moet komen.

Volgens de bron zou het Saoedisch investeringsfonds de investering in Tesla zien als een manier om zich in te dekken tegen dalende olieprijzen. Het fonds heeft nog geen beslissing genomen of het zijn belang zou vergroten, en indien dat het geval zou zijn, met hoeveel. Ook is het niet duidelijk hoe groot de investering in Tesla zou zijn. De gesprekken zijn aan de gang, aldus de bron. Zaterdagavond nog meldde persagentschap Reuters op basis van bronnen dat het Saoedische fonds niet geïnteresseerd zou zijn om te investeren in de privatisering van Tesla.

Het Twitterbericht van Musk leidde tot flinke commotie op de beurs in New York. Verschillende investeerders hebben Musk en zijn bedrijf Tesla aangeklaagd. De eisers noemen de tweets van de Tesla-baas vals en misleidend en een "kernaanval" bedoeld om shortsellers (mensen die speculeren op koersdalingen, nvdr.) uit te schakelen. Beurswaakhond SEC kondigde een onderzoek aan.