"Oud-topman VW opgepakt in dieselzaak" 20u53

Bron: Belga 0 EPA Autobedrijven Een voormalig topbestuurder bij Volkswagen, Matthias Hatz, is opgepakt in verband met het onderzoek naar het dieselschandaal rond de Duitse autobouwer. Dat melden verscheidene Duitse media.

Volkswagen raakte in het najaar van 2015 in opspraak toen bleek dat het bedrijf jarenlang vals had gespeeld bij toelatingstests voor dieselmotoren. Die waren voorzien van verboden software waardoor ze in het laboratorium veel schoner uit de bus kwamen dan ze bij normaal gebruik op de openbare weg waren.





Hatz had hoge functies bij VW-dochters Audi en Porsche, maar vertrok vorig jaar met een flinke vertrekregeling. Hij gold volgens Süddeutsche Zeitung als een vertrouweling van ex-topman Martin Winterkorn, die kort nadat het fraudeschandaal aan het licht kwam ook al met een gouden handdruk afscheid nam.