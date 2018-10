“Mercedes stopt met Smart, introduceert U-Klasse” Erik Kouwenhoven

31 oktober 2018

08u40

Bron: AD 0 Autobedrijven Mercedes-Benz overweegt om te stoppen met haar submerk Smart en dit te vervangen door een compacte modellenlijn die de U-Klasse wordt genoemd.

Volgens het automedium Automobile suggereren “verschillende bronnen” dat Smart in 2026 ophoudt te bestaan. De oorzaak ligt ‘m in het feit dat het platform waarop de ForTwo en de ForFour staat, is ontwikkeld in samenwerking met Renault, omdat de Twingo op dezelfde architectuur is gestoeld. Naar verluidt is het Franse merk kennelijk van plan aan het einde van de huidige levenscyclus van de voertuigen de deal te beëindigen.

Daimler wil volgens het rapport niet alleen verder met Smart, ook al omdat het merk niet echt een financieel succes is. De enige manier waarop het Smart-merk kan overleven, aldus Automobile, is via een samenwerking met een ‘sterk’ Chinees merk zoals Geely.

Als Smart inderdaad wordt geëlimineerd, wordt in 2021 een beslissing genomen over een nieuw klein Mercedes-model onder de A-Klasse. De modelserie krijgt de naam U-Klasse, waarbij de U zou staan voor zowel ‘Urban’ als ‘Universeel’.

