"Manipulatie uitstoottesten kostte Belgen miljard euro aan extra brandstof"

29 augustus 2018

19u14

Bron: Belga 0 Autobedrijven Het is al langer bekend: het brandstofverbruik zoals aangegeven in de technische fiche van een wagen komt niet overeen met het werkelijke verbruik. Het verschil is vorig jaar opgelopen tot 23,4 miljard euro voor alle Europese automobilisten samen. Dat berekende milieuorganisatie Transport and Environment (T&E). In België gaat het om 1,037 miljard euro.

Sinds 2000 bedraagt de kloof zelfs 149,6 miljard euro in Europa en 6,5 miljard euro voor de Belgische automobilist. Ons land staat daarmee op de zesde plaats. Duitsland voert de rangschikking aan, met 36 miljard euro, gevolgd door Groot-Brittannië (24,1 miljard) en Frankrijk (20,5 miljard). De werkelijke CO2-uitstoot de voorbije achttien jaar in Europa lag dan weer 264 miljoen ton hoger dan aangegeven.

NEDC-test

De kern van het probleem ligt bij de manier waarop de uitstoot en het brandstofverbruik door de autosector worden gemeten. Dat gebeurde de afgelopen jaren via een gestandaardiseerde procedure, de zogenaamde NEDC-test. Maar die maakt gebruik van ideale laboratoriumomstandigheden, die niet overeenstemmen met het rijden op de weg.



Opmerkelijk: volgens T&E liep de kloof de voorbije jaren op van 9 procent in 2000 tot 46 procent in 2017. En terwijl de labo-omstandigheden uitgingen van een vermindering van de CO2-uitstoot met 31 procent sinds 2000, was dat in werkelijkheid slechts 10 procent, berekende de milieu-organisatie.

Nieuwe methode

Vanaf volgende maand wordt een nieuwe methode verplicht: de zogenaamde WLTP-test die een realistischer beeld zou moeten geven van de werkelijke CO2-uitstoot en het brandstofverbruik. Al waarschuwt T&E voor teveel optimisme. Met de nieuwe testmethode beschikken de autoproducenten nog altijd over voldoende flexibiliteit om de strengere toekomstige normen te omzeilen, klinkt het.