Austrian Airlines schrapt bijna derde managersbanen

12 februari 2020

17u13

Austrian Airlines, een dochtermaatschappij van Lufthansa, gaat circa 90 van 300 managementposities laten verdwijnen. Het gaat om een onderdeel van een besparingsplan, meldt de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij.

Austrian herschikt het management vanaf 1 april, maar wil ook een aantal niveaus wegnemen in de hiërarchie. Dertig procent van de managementposities gaat eruit. Managers die hun baan verliezen, zullen de mogelijkheid krijgen om voor andere posities in het concern te solliciteren.

"De wijzigingen in het managementteam zullen ons helpen slagkracht te winnen en in de huidige marktsituatie stand te houden", zegt CEO Alexis von Hoensbroech. "Alleen met een sterk management en een slanke structuur kunnen we Austrian als levensvatbare en toekomstgerichte maatschappij opstellen."

In november kondigde Austrian aan tegen eind 2021 tot 800 banen te willen schrappen. De Oostenrijkse maatschappij verwees daarbij naar de harde prijsconcurrentie met lowcostmaatschappijen op de luchthaven van Wenen. Het bedrijf telt meer dan 7.000 werknemers.