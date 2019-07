Australische bedrijf hakt werkweek doormidden met een verplichte vrije (en betaalde) woensdag Priscilla van Agteren

27 juli 2019

21u02

Bron: AD 0 Economie Bedrijven wereldwijd experimenteren met een werkweek van vier dagen. Het Australische digitale marketingagentschap Versa kiest voor een verplicht vrije - maar doorbetaalde - woensdag.

Voor veel werknemers markeert de woensdag het midden van een lange werkweek. De dag is als de top van de berg. Heb je die overwonnen, dan rest slechts nog de afdaling naar het weekend. Bij het Australische Versa besloten ze een jaar geleden die berg resoluut af te toppen. Als proef werd de woensdag voor iedere werknemer een verplichte maar doorbetaalde vrije dag. Er worden geen afspraken ingepland en er wordt niet vergaderd. Alleen bij hoge uitzondering wordt een telefoontje van een klant aangenomen.

Pauze

De woensdag als vrije dag was een weloverwogen keuze van CEO en oprichter van het bedrijf Kath Blackham. Deze pauze in het midden van de week geeft werknemers de tijd om uit te rusten, weer bij te raken met het huishouden, voor hun (jonge) kinderen te zorgen, afspraken te maken of aan hun eigen bedrijf te werken. Als ze gewoon Netflix willen kijken, kan dat natuurlijk ook. Op donderdag verschijnen ze weer fris op het werk en zijn ze even productief als net na het weekend. “Je hebt zo meerdere keren per week het gevoel dat het maandag is”, zegt Blackham tegen BBC News.

Het gevoel van twee ‘mini-werkweken’ in plaats van een lange was wat Blackham deed kiezen voor de woensdag als vrije dag. Een vrije maandag of vrijdag zou hen wel een langer weekend geven, maar ze vreesde dat haar voornamelijk jonge personeelsbestand dat weekend dan ook harder zou gaan vieren. Werknemers zelf laten kiezen welke dag ze vrij wilden, had weer als nadeel dat collega's of klanten hen dan niet konden bereiken, wat de productiviteit belemmerde.

Blackham richtte het bedrijf in Melbourne op als moeder van een peuter met nog een baby op komst. Vanaf het begin van Versa wilde ze van flexibiliteit voor haar werknemers een prioriteit maken. “Ik wilde bewijzen dat dit ook in een van de sectoren waarin je dat het minst zou verwachten - een dienstverlenende sector die erom bekendstaat dat jonge mensen superlange dagen maken - kan werken als je maar met iets innovatiefs komt.”

Winst verdriedubbeld

Haar managementteam was sceptisch na het horen van haar idee. Ze moest zweren dat het bedrijf weer terug zou keren naar een volle werkweek als de proef zou mislukken. Dat was echter niet nodig. De vrije woensdag verloopt tot grote tevredenheid van het personeel en heeft geen schadelijke invloed op de bedrijfsresultaten. Integendeel. Sinds het begin van de proef ging de omzet zelfs met 46 procent omhoog. De winst verdriedubbelde.

Of dit succes het directe gevolg is van de vrije woensdag is volgens Blackham niet vast te stellen. Het lage verloop binnen het bedrijf en de consistente teams die daardoor ontstaan helpen volgens haar wel bij het aantrekken van nieuwe klanten. “We halen werk binnen omdat we op deze manier geweldig werk kunnen leveren.”