Audi schrapt bijna 10.000 banen in Duitsland

26 november 2019

14u03

Bron: Belga 3 Economie De Duitse autobouwer Audi gaat in Duitsland 9.500 banen schrappen tegen 2025. De ingreep maakt deel uit van een kostenbesparingsplan, zo heeft Audi bekendgemaakt.

Over het banenverlies werd een akkoord bereikt met de vakbonden. Van naakte onslagen is niet meteen sprake, er komt wel een aanbod van vervroegd pensioen.



De zowat 61.000 werknemers in de twee Duitse Audi-fabrieken (Ingolstadt en Neckarsulm) krijgen een werkzekerheidsgarantie van tien jaar - tot eind 2029. Audi verwacht ook 2.000 nieuwe banen te crëeren, vooral in gebieden als elektrische mobiliteit en digitalisering.

Het besparingsplan heeft als doel de kosten met 6 miljard euro op jaarbasis te verlagen tegen 2029. Audi, een dochter van het concern Volkswagen, heeft ook een fabriek in Brussel.

