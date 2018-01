Attest bedrijfsbeheer vanaf september niet meer nodig om zaak te starten hr

28 januari 2018



Bron: Belga 0 Economie Wie een eigen zaak wil starten, heeft daarvoor vanaf 1 september 2018 niet langer een attest bedrijfsbeheer nodig. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Economie Philippe Muyters. De N-VA-minister heeft als alternatief een actieplan klaar dat voorziet in meer gerichte opleidingen zowel voor startende als bestaande ondernemers.

Wie een zaak wil starten, moet vandaag nog altijd verplicht een attest Basiskennis Bedrijfsbeheer kunnen voorleggen. Om dat attest te behalen, moet je een aantal vakken rond economie gevolgd hebben. Dat kan zowel in het reguliere onderwijs, bij Syntra of bij de Centra voor Volwassenonderwijs (CVO's).

Vanaf 1 september 2018 valt die verplichting weg. Volgens minister Muyters gaat het immers om een onnodige drempel die sommige getalenteerde mensen tegenhoudt om met een zaak te starten. "Een algemeen ondernemersattest geeft alleen weer dat iemand op een bepaald moment in het verleden de juiste competenties had, en zegt niks over hoe die competenties zijn veranderd door de jaren heen", zegt Muyters. "Ik zet veel liever in op constante ontwikkeling van ondernemerschap, want ook voor ondernemers verandert de wereld snel."

De N-VA-minister heeft een actieplan klaar dat meer moet inzetten op de constante ontwikkeling van competenties. "Het nieuwe plan bouwt voort op bestaande goede initiatieven, maar vult ze aan en is dynamischer. Het is een aanbod naar iedereen die wil werken aan ondernemerschap; jongeren in het onderwijs, starters met plannen of ondernemers die al gestart zijn", aldus Muyters.