Atrovent-spray amper nog te vinden: fabrikant beperkt zelf de levering Bieke Cornillie

07 december 2018

05u00 44 Economie De kans op hoestende kindjes is groot deze maand. De voorraad van het aerosolmiddel Atrovent is in tal van apotheken immers hopeloos uitgeput. "Patiënten moeten een ander voorschrift halen, omdat een bedrijf niet wil leveren."

Loopt uw kroost momenteel te hoesten en te snotteren? Dan heeft de dokter misschien wel Atrovent voorgeschreven, een geneesmiddel dat als spray (aerosol) in de luchtwegen wordt verneveld, door middel van een puffertje of mondmasker. Ouders bereiden zich in dat geval maar beter voor op een zoektocht langs apothekers. Want bij velen zit de maandvoorraad er hopeloos door. De oorzaak is te zoeken bij de Duitse fabrikant Boehringer Ingelheim. "Het product is gecontingenteerd", zegt Lieven Zwaenepoel van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). "Dat betekent dat er een stockbeperking is opgelegd door de fabrikant."

Met andere woorden: er is geen productieprobleem of wereldwijd tekort aan Atrovent, wél kiest de leverancier er doelbewust voor om deze maand niet meer aan ons land bij te leveren. "De meest voorkomende logica daarachter is export. Producenten willen zo vermijden dat er voorraden van hun geneesmiddelen worden ingeslagen om die dan in duurdere buurlanden verder te verkopen. Dat is immers een legale praktijk en er zijn gespecialiseerde bedrijven die zich erop toespitsen."

En dus is het wachten tot volgende maand voor een nieuwe levering aerosolmiddel. "Terwijl het helemaal niet toegelaten is om bewust een beperkte voorraad te voorzien. Alleen hebben wij niet de middelen om dat op te volgen. Het is momenteel nog vechten tegen de bierkaai."

Voldoende alternatieven

Tal van patiëntjes blijven dus in de kou staan deze maand. Uit cijfers van het Onafhankelijk Ziekenfonds blijkt dat vier op de tien kinderen ongeveer een maand per jaar een aerosolbehandeling ondergaan. "Atrovent is het meest voorgeschreven middel, omdat het weinig nevenwerkingen heeft, maar er zijn weliswaar voldoende alternatieven op de markt", zegt professor huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB). "Klopt, maar het brengt wel een hele rompslomp voor de patiënt met zich mee", zegt Zwaenepoel. "Als Atrovent uitverkocht blijkt, moeten patiënten terug naar de dokter voor een nieuw voorschrift en rekent de arts een nieuwe consultatie aan: het kost handenvol tijd en geld. En dat allemaal omdat een bepaald bedrijf niet wil leveren."

Simpelweg uitzieken

"Anderzijds: misschien is deze schaarste wel eens het goede moment om na te gaan of het gebruik ervan wel echt nodig is", merkt Devroey op. "Artsen schrijven het te snel voor, terwijl in 50% van de gevallen eigenlijk geen enkel middel nodig is en uitzieken simpelweg ook geneest."

Contingentering komt trouwens niet enkel bij Atrovent voor, het is een veelvoorkomende problematiek in de sector. De beroepsvereniging voor apothekers ontwikkelde daarom een website om tekorten te signaleren. "Er is ook een werkgroep waar de industrie, distributie en groothandels naar een oplossing zoeken", voegt Zwaenepoel nog toe. "Er ligt een uitgewerkt voorstel op tafel om de leveringsplicht in te voeren en de uitvoer te koppelen aan een bepaalde vergunning."