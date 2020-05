Atomium vreest voor tekort van 3 miljoen euro: “We rekenen op hulp van overheid én Belgisch publiek” SVM

15 mei 2020

19u59

Bron: Belga 6 Economie Ook het Atomium in Brussel verkeert in zwaar weer door de coronacrisis. Het iconische gebouw stevent af op een tekort van 3 miljoen euro voor het boekjaar 2020. Er wordt gerekend op hulp van de overheid én het Belgische publiek.

De raad van bestuur stelde in februari nog een winst voorop van 800.000 euro. Maar toen kwam corona, en sinds medio maart zijn er geen inkomsten meer. "Niemand denkt eraan om het Atomium te sluiten, het is een nationaal symbool", aldus adjunct-directrice Julie Almau Gonzalez. "Maar we moeten nadenken over het model."

Het Atomium werkt bijna zonder subsidies en haalt uitsluitend inkomsten uit zijn Belgische en buitenlandse bezoekers. Tegen het einde van het jaar zullen de financiële reserves uitgeput zijn. De stopzetting van de studenten- en interimcontracten kan daar niets meer aan veranderen, maar Gonzalez heeft toch nog hoop. "We zijn op tijd om een plan uit te werken, het is evident dat dit monument gered zal worden."

Ten laatste 1 juli

Het Atomium mikt op een heropening op 1 juni, ten laatste 1 juli. De uitdaging is om niet onder de 25 procent bezoekers te gaan. Daarbij wordt - vooral ook wegens de grote onzekerheid rond het internationale toerisme - gekeken in de richting van het Belgische publiek, goed voor een derde van de 650.000 bezoekers elk jaar.

De vzw Atomium overleeft voor 93 procent op eigen inkomsten, 89 procent daarvan komt exclusief uit ticketverkoop. De rest is merchandising en verhuur van ruimtes. Ze krijgt ongeveer 3 procent ad hoc-subsidies in het kader van het tentoonstellingsbeleid.

Het Atomium slaagde erin om de financiële put na de lockdown van eind 2015 en de aanslagen van maart 2016 aan te zuiveren. De impact van Covid-19 is daar echter niet mee te vergelijken, luidt het.