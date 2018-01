Armoedespecialist Ive Marx roept op tot optimisme: "Maak er geen drama van, er zijn jobs zat" Dietert Bernaers

26 januari 2018

14u28

Bron: eigen berichtgeving 0 Economie Meer dan 1.200 jobs op de tocht bij Carrefour? Een schok voor de werknemers die binnenkort zonder baan zitten, maar géén drama, vindt armoedespecialist Ive Marx van de Universiteit Antwerpen (UA). "Er zijn vacatures genoeg, maar we klampen ons nog te vaak vast aan onze baan. We moeten ons richten op werkzekerheid in plaats van jobzekerheid."

'Sociaal bloedbad bij Carrefour': Ive Marx bekeek het nieuws rond Carrefour hoofdschuddend. "Ik denk dat er geen enkel ander land in Europa is, waar zo snel een soort van massahysterie uitbreekt wanneer er aangekondigd wordt dat een aantal jobs verdwijnen", zegt hij.

De beeldvorming slaat altijd over naar het negatieve, vindt Marx. "Maar in plaats van pessimistisch in een hoekje te kruipen, moeten we optimistisch zijn. Daar hebben we alle reden toe: met de economie gaat het goed. In Vlaanderen zijn momenteel 250.000 openstaande vacatures. In Limburg zijn er dat 28.000, waarvan 12.000 voor laaggeschoolden. Het personeel van de Carrefour in Genk die gesloten wordt, moet dus niet wanhopen: er is werk zat, ook in hun regio."

