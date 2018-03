Argenta naar Grondwettelijk Hof tegen bankentaks jv

22 maart 2018

14u38

Argenta heeft bij het Grondwettelijk Hof een verzoek ingediend om artikels 23 en 25 van de wet van 23 juli 2017 over de zogeheten bankentaks te vernietigen. Dat heeft de directie van de bank bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers.

Argenta ziet de retroactieve tariefverhoging van 8 naar 10,5 basispunten op de spaardeposito's niet zitten, onder meer omdat ze, naar eigen zeggen, vaststelt dat het geld naar de schatkist vloeit in plaats van naar het fonds waarvoor het eigenlijk bedoeld is.

De bankenheffingen stegen bij Argenta in 2017 met 8 miljoen euro, waarvan 6,7 miljoen euro voor het depositogarantiestelsel - de bescherming voor de rekeninghouder wanneer een bank failliet zou gaan. De omzetting van een Europese richtlijn heeft volgens Argenta tot een tariefverhoging geleid op Belgisch niveau en als typische spaarbank is Argenta daar harder door getroffen dan de grootbanken.

Schatkist

Argenta trekt nu naar het Grondwettelijk Hof, omdat het de hoogte van de bijdrage "niet verantwoord" vindt en ook het retroactieve karakter van de tariefverhoging bestrijdt. "Europa stelt een heffing van 0,8 procent op de beschermde deposito's (100.000 euro per persoon en per rekening, nvdr) voor, maar laat lidstaten vrij om tot een hoger percentage te gaan", zegt Marc Lauwers, CEO van Argenta. "Wij willen best een bijdrage leveren om het vertrouwen van de spaarder in het systeem te herstellen, maar dat moet dan wel op een transparante manier gebeuren."

"We zitten nu al boven dat percentage en de regering heeft geen uiteindelijk streefdoel vooropgesteld. We stellen bovendien vast dat het geld van de bijdrage momenteel gewoon naar de schatkist vloeit. Als er op een bepaald moment een Europees garantiefonds komt, en die gesprekken lopen, dan vragen we ons af of België dat geld nog zal kunnen overhevelen. Met alle bijdragen vanuit de sector sinds de start in 2008 had dat fonds nu al 3,5 miljard euro moeten bevatten."

Volgens Lauwers trekt Argenta momenteel als enige naar het Grondwettelijk Hof tegen de bankentaks, maar is er bij de andere kleinere spelers in de sector wel "veel sympathie" voor de procedure.