Arco-gedupeerden dagvaarden regering

07 februari 2018

11u35

Bron: VTM Nieuws 8 Economie Arco-gedupeerden dagvaarden de regering. Ze stuurden een deurwaarder naar premier Charles Michel (MR) en eisen hun volledige ingelegde kapitaal terug. Dat meldt VTM Nieuws.

De regering besliste eerder deze week dat er tegen maart een oplossing komt voor de gedupeerde Arco-coöperanten. Uiterlijk volgende maand zal de regering beslissen over een beursgang van Belfius, maar daartoe dient eerst de Arco-knoop ontward worden.



"We hebben de ambitie om een oplossing voor Arco te vinden", verklaarde Michel vorige week. De regering wil zo snel mogelijk een Arco-voorstel voorleggen aan Europa. Die moet oordelen of dat voorstel geen verdoken staatssteun is.

Gedupeerden #Arco dagvaarden regering @CharlesMichel: class action en eisen 100 procent kapitaal terug. Straks meer in #VTMNieuws pic.twitter.com/8KxM8CVhF5 Jan De Meulemeester(@ JDeMeulemeester) link

Wat was het probleem ook alweer met Arco?

De neergang van Dexia in 2011 sleurde ook diens grootste aandeelhouders, Arco en de Gemeentelijke Holding, mee de dieperik in. Arco was de financiële poot van het toenmalige ACW, de christelijke arbeidersbeweging die intussen door het leven gaat als Beweging.net. De regering-Leterme besliste daarop om een staatswaarborg uit te dokteren voor de 800.000 gedupeerde spaarders van Arco.

Tegen die ingreep ontstond al snel protest. Beleggersfederatie VFB en individuele aandeelhouders van Dexia vonden de waarborg discriminerend omdat hij enkel voor Arco-coöperanten zou gelden en niet voor de gewone aandeelhouders.

Ook N-VA, toen nog een oppositiepartij, verzette zich fel tegen het gebruik van belastinggeld om de Arco-put te dempen. Het Grondwettelijk Hof moest daarom oordelen of er sprake was van discriminatie. Na jarenlange procedures velde de rechtbank in juni van vorig jaar het verdict dat iedereen al voelde aankomen: de waarborgregeling van de regering-Leterme was wel degelijk ongrondwettelijk. Europa had de regeling eind 2016 al naar de prullenmand verwezen.