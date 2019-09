ArcelorMittal opent grootste zonnedak van België jv

16 september 2019

17u39

Bron: belga 0 Economie De voorbije maanden zijn op de fabrieksgebouwen van staalproducent ArcelorMittal in Gent meer dan 27.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Zij vormen het grootste zonnedak van België, zo klonk het bij de voorstelling ervan. De panelen zullen elk jaar 10.000 megawattuur (MWh) produceren, evenveel als het energieverbruik van 2.900 gezinnen. In de toekomst wil ArcelorMittal ook andere Belgische sites uitrusten met zonnepanelen.

De voorbije drie maanden heeft elektriciteitsproducent Eneco de 27.104 zonnepanelen op het dak van vier afdelingen van de Gentse staalfabriek gemonteerd. Met een oppervlakte van 100.000 vierkante meter is de installatie ook het op drie na grootste zonnepark in België. Voor de bouw van de zonnepanelen is 157,2 ton staal gebruikt; ze vormen een gewicht van 1,5 miljoen kilo op de daken van de warmwalserij, de koudwalserij, de verflijn en een afdeling voor lasergelaste vormstukken.

"Alle panelen rusten op een draagstructuur die vervaardigd is uit Magnelis-staal, geproduceerd op onze site in Luik", zegt CEO Manfred Van Vlierberghe. Een type dat omwille van zijn roestvrij karakter omschreven wordt als een "illustratie van duurzaamheid."

Het zonnedak kost een slordige 7,5 miljoen euro, een investering waar het personeel van de fabriek op kan intekenen. De 5.800 werknemers kunnen daarbij rekenen op een rendement van 4 procent. Later kunnen ook andere geïnteresseerden zich inschrijven via de website van Eneco. De stroom wordt lokaal verbruikt om de productie van ArcelorMittal draaiende te houden.

Eneco realiseerde voorheen ook een grote zonnepaneelinstallatie bij Volvo Car Gent, dat iets verderop ligt in de Gentse haven. Een duurzaamheidsoefening die de Gentse burgemeester Mathias De Clercq aanmoedigt. "Door de installatie van zonnepanelen en -parken in het grensoverschrijdende havengebied genereren de bedrijven hernieuwbare energie die op het elektriciteitsnet wordt gezet, goed voor het equivalent van meer dan 31.000 huishoudens."

De Gentse vestiging van het internationale staalconcern is een van de grootste vervuilers van Europa, maar de fabriek doet al enkele jaren inspanningen om haar ecologische voetafdruk terug te dringen. Samen met twaalf windmolens, waarvan er tien al in gebruik zijn, zal er met de zonnepanelen binnenkort ongeveer 50 megawatt (MW) groene stroom worden opgewekt.

Met innoverende technieken wil ArcelorMittal ook de uitstootgassen van zijn hoogovens gaan hergebruiken, onder meer door er biobrandstof van te maken. De onderneming heeft de ambitie om koolstofneutraal te zijn tegen 2050.

ArcelorMittal werkt ook aan zonneprojecten op zijn sites in Luik, Genk en Geel.