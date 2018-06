Arbeidseconoom: "Vakbonden willen te veel ambtenaarsfuncties erkennen als zwaar beroep" IB

05 juni 2018

05u46

Bron: Belga 0 Economie Leerkracht is geen zwaar beroep. Agent, vuilnisophaler en zelfs verpleger zijn twijfelgevallen. Tot die conclusie komt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) in een eigen onderzoek. Dat schrijft De Morgen vandaag.

Wat is nu echt een zwaar beroep? Omdat de lijst van de vakbonden onaanvaardbaar is voor regeringspartners N-VA en Open Vld, deed Baert zelf een poging.

Hij baseerde zich op de European Working Conditions Survey, die zowat 44.000 Europeanen, onder wie 4.000 Belgen, bevraagt naar hun werkomstandigheden. Op hun antwoorden paste Baert dezelfde vier criteria toe die de regering vastlegde: fysiek zwaar werk, belastende werkorganisatie, gevaarlijk werk en als verzwarende omstandigheid stress.

Opmerkelijk resultaat

Het resultaat is opmerkelijk: leerkrachten, agenten, vuilnisophalers en zelfs verplegers vallen uit de boot. Meer nog: in de top tien staan, behalve bus- en treinbestuurders, nauwelijks andere ambtenaren. En dat terwijl de vakbonden nagenoeg de helft van het overheidspersoneel in hun lijst hadden opgenomen.

Baert nuanceert: uiteraard zijn er nog andere ambtenaren die een zwaar beroep hebben. Alleen: er zijn nog andere jobs die, volgens objectieve meetbare gegevens, nog zwaarder zijn. Volgens Baert is de belangrijkste conclusie bijgevolg dat de vakbonden te veel ambtenaren willen erkennen als zwaar beroep.