Arbeidseconoom Stijn Baert: “Bijt door de zure appel en stop met brugpensioen”

Wat moeten we dringend aanpakken?

“Hou ondanks de crisis dezelfde ambitie: de werkzaamheidsgraad verhogen. Dat is de meest realistische manier om te zorgen voor meer inkomsten en minder uitgaven voor de staatskas. Zorg voor meer sterke schouders onder de sociale zekerheid. Onze bevolking op actieve leeftijd bestaat uit drie groepen: werkenden, werkzoekenden en inactieven. Wil je de werkzaamheidsgraad verhogen, richt je dan zowel op werkzoekenden als op inactieven."

“Voor de crisis was de fractie inactieven in ons land hoog vergelijking met het EU-gemiddelde. Dit probleem zal zeker niet zomaar opgelost worden. Integendeel, wanneer werkzoekenden ontmoedigd raken, kan de inactiviteit nog toenemen. Maar ook omgekeerd: als we meer inactieven verleiden tot een job, biedt dit extra kansen voor werkgevers om economische activiteit te ontwikkelen en groeit onze economie. Voer de ambities in het Vlaams regeerakkoord - jobkorting, investeringen in kinderopvang en toeslagen afhankelijk van inkomen in plaats van statuut – onverkort uit. Met kortingen op onder meer energie, vervoer, kinderopvang zal het voor velen wel lonen om te gaan werken. Zo creëer je extra koopkracht en extra groei: een positieve spiraal.”

Activeer en doe aan heropleiding. Het kan niet zijn dat er in de Antwerpse haven veel vacatures oningevuld blijven en dat de jeugdwerkloosheid in Antwerpen hoog is Stijn Baert

“Activeer en doe aan heropleiding. Het kan niet zijn dat er in de Antwerpse haven veel vacatures oningevuld blijven en dat de jeugdwerkloosheid in Antwerpen hoog is. Maak werk van de versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen: hogere uitkeringen dan nu in de eerste maanden om de schok op te vangen en een droomjob te kunnen najagen, maar daarna sneller dan nu naar het bodemniveau, zodat je geprikkeld wordt om een bredere groep vacatures te overwegen. Bied levenslang leren aan. Scandinavische landen doen dat en boeken succes. Maak de pensioenen eerlijker. Zorg dat er geen verhalen meer ontstaan zoals de twee vriendinnen die een gelijkaardig pensioen hebben ondanks dat de ene een hele loopbaan werkte en de andere niet. Ik spreek tegen mijn eigen winkel, maar top de hoogste overheidspensioenen af.”

Waar moeten we mee stoppen?

“Bijt door de zure appel heen en stop met brugpensioen. Ook bij de herstructurering van Brussels Airlines ligt dat opnieuw op tafel. Die maatregel komt uit de jaren tachtig en werkt niet. Wanneer ouderen aan de slag blijven zorgt dat voor groei in de economie en meer banen voor jongeren. Als ouderen langer werken, hoeft de overheid jongeren minder te belasten. Bescherm werknemers, maar laat anciënniteit geen molensteen zijn. Werk een regeling met flexibiliteit uit met de sociale partners: wie minder productief wordt, mag minder verdienen. Stop als overheid met alleen te rekenen op het overleg tussen werkgevers en werknemers. Discussies zoals over zware beroepen in de Groep van Tien verzanden als er geen deadline of een alternatief – een wetsvoorstel dat zonder akkoord wordt aangenomen - tegenover staat. Verschuif lasten weg van arbeid, richting consumptie en eventueel een slimme vermogenswinstbelasting, maar bespaar ook door een eenvoudigere staatsstructuur.”

Sluit achterpoortjes in de ziekteverzekering. Als artsen zeggen dat zieken klaar zijn om te werken, reïntegreer die mensen dan ook op de arbeidsmarkt Stijn Baert

“Sluit achterpoortjes in de ziekteverzekering. Artsen zijn in staat te waken over de gezondheid van mensen en over de sociale zekerheid. Als zij zeggen dat zieken klaar zijn om te werken, reïntegreer die mensen dan ook op de arbeidsmarkt. Beslis minder op buikgevoel en ideologie, maar voer beleid op basis van onderzoek dat bewijst wat werkt. Met zo’n beleid, dat automatisch ook het meest zuinige is, springen we met meer respect om met het geld van de belastingbetaler.”

