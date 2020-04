Arbeiders presteren kwart minder uren in coronacrisis, bij bedienden is er een daling van 11 procent SVM

08 april 2020

08u32

Bron: Belga 0 Economie De afgelopen maand maart hebben arbeiders een kwart minder uren gepresteerd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij bedienden werd een daling met 11 procent vastgesteld. Dat blijkt uit een studie van hr-dienstverlener Securex. Van het totale aantal beschikbare uren werd in maart 2020 slechts 58,6 procent gepresteerd door arbeiders en 76 procent door bedienden.



Securex doelt met de beschikbare tijd op het totaal van de te presteren tijd en de niet te presteren tijd, zoals bijvoorbeeld verlof en feestdagen, thematische verloven en overuren. De daling was voor een groot deel te wijten aan ziekte.

Andere types van afwezigheden werden hierdoor minder aangevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om educatief verlof, verlofdagen en familiaal verlof. "Bedrijven zoeken naar alle mogelijke manieren om hun personeel tijdelijk minder te doen werken om de crisis uit te zweten", zegt expert Heidi Verlinden van Securex. Daarnaast werd vastgesteld dat werknemers hun verlof uitstellen.

Overuren

In maart 2020 werden door de werknemers ook minder overuren gepresteerd. Bij de arbeiders werd op dat vlak een daling met 28 procent opgetekend, bij de bedienden was dat een afname met 32 procent. Maar er zijn ook uitzonderingen op de regel. Zo vroegen fabrikanten van medische uitrustingen, plexiglas en telecommunicatie hun werknemers net massaal om meer overuren te doen. Hetzelfde gold voor bijvoorbeeld organisaties in de gezondheidszorg en de voedingsnijverheid. Opmerkelijk: zelfs de bibliotheken presteerden overuren.

Securex hield een steekproef bij 194.124 werknemers en 27.489 ondernemingen in de privésector. De resultaten zijn volgens de HR-dienstverlener indicatief en het is mogelijk dat werkgevers de komende weken nog correcties doorgeven.

