Apple verlaagt plots omzetverwachtingen en wijst naar economische spanningen tussen China en VS

02 januari 2019

22u56

Bron: Bloomberg, ANP 0 Economie Technologiereus Apple heeft vanavond zijn verwachtingen voor de omzet in het eind december afgesloten eerste kwartaal van het gebroken boekjaar naar beneden bijgesteld. Dat zegt topman Tim Cook Technologiereus Apple heeft vanavond zijn verwachtingen voor de omzet in het eind december afgesloten eerste kwartaal van het gebroken boekjaar naar beneden bijgesteld. Dat zegt topman Tim Cook in een brief aan de investeerders . Volgens het Amerikaanse bedrijf is de omzetwaarschuwing vooral het gevolg van een zwakker dan verwachte vraag naar iPhones in China. Opvallend: Cook verwijst expliciet naar de “toenemende handelsspanningen tussen China en de VS”.

De omzet in het op 29 december afgesloten kwartaal komt nu naar verwachting uit op 84 miljard dollar (74 miljard euro). Eerder had Apple aangegeven dat de omzet zou uitkomen tussen 89 en 93 miljard dollar (78,5 miljard en 82 miljard euro). In de markt werd voorspeld dat de inkomsten zouden uitkomen op 91,3 miljard dollar (80,5 miljard euro).

Vooral de “uitdagingen in de groeimarkten” blijken een hardere dobber te zijn dan eerst gedacht, schrijft Cook. Met name China doet het minder goed, zo blijkt. “We hebben de schaalgrootte van de economische groeivertraging niet voorzien, zeker niet in China. Het grootste deel van de verlaging van onze verwachtingen is daar aan te wijten.” Cook wijst er op dat de economische groei in het najaar van 2018 “de tweede laagste in 25 jaar” was.

Bovendien zijn er de gevolgen van de handelsoorlog tussen de VS en China die zich laat voelen op economisch vlak. De regering-Trump zit al maandenlang op ramkoers met China over extra heffingen op producten uit het land omdat de president Amerikaanse producten wil bevoordelen. “Terwijl het klimaat van toenemende onzekerheid een impact had op de financiële markten, lijken de effecten er nu ook te zijn bij de consumenten zelf”, schrijft Cook, “met minder klanten in onze winkels en die van onze partners in China tijdens het laatste kwartaal.” Apple blijft wel van mening dat de toekomst in China er goed uitziet voor het bedrijf ondanks de uitdagingen.

Cook wijst verder op mindere upgrades voor iPhone-modellen dan verwacht en negatieve wisselkoerseffecten door de sterkere dollar. Apple komt op 29 januari met volledige kwartaalcijfers naar buiten.

Op Wall Street viel het bericht van Apple slecht. In de handel nabeurs ging de beurskoers in New York meer dan 6 procent omlaag.