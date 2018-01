Apple op koers om dit jaar allereerste 'bedrijf van 1 biljoen' te worden Joeri Vlemings

11u34

Bron: The Guardian, Barron's 0 EPA Economie Als de techaandelen het in 2018 zo goed doen als vorig jaar, dan wordt gigant Apple mogelijk het allereerste bedrijf ter wereld met een marktwaarde van 1 biljoen dollar (830 miljard euro). Er zijn wel kapers op de kust: ook Alphabet (moederbedrijf van Google), Microsoft, Amazon en Facebook liggen in een mooie positie om de magische mijlpaal te bereiken.

Een biljoen, dat is duizend miljard. Dat is véél, maar niet ongrijpbaar veel. Apple liet gisteren een marktwaarde van 869 miljard dollar (722 miljard euro) optekenen, berekend door het aantal aandelen in omloop te vermenigvuldigen met de huidige koers van de bedrijfsaandelen. Apple staat daarmee aan de leiding en heeft een 'voorsprong' van 140 miljard dollar op Alphabet - zeg maar Google - dat een marktwaarde van 729 miljard dollar heeft.

In 1997 flirtte Apple nog met het faillissement. Medestichter Steve Jobs werd toen weer aan boord gehesen en grofweg deed 'zijn' iPhone een decennium later de rest. Dit jaar is een stijging van zo'n 15 procent van de aandelenkoers voldoende om van de technologiereus uit Cupertino het eerste bedrijf van 1 biljoen ter wereld te maken. Dat ligt ook binnen de verwachtingen van onder meer het gespecialiseerde magazine Barron's, dat meent dat Apple nog niet aan zijn hoogtepunt zit. Vorig jaar steeg de marktwaarde van Apple met 47 procent. De laatste weken ging het wel wat slechter, maar gisteren stond er opnieuw een opwaarts pijltje van 1,8 procent naast de aandelenprijs, die in New York afsloot op 172,26 dollar.

REUTERS Bill Gates, medestichter van Microsoft.

Vorig jaar boerde Apple dus lang niet slecht. Het noteerde een omzet van 229 miljard dollar en een winst van 48 miljard dollar. Dat is, zo stelt Barron's, ongeveer zo veel als nummer 2 en 3 in de lijst van de meest winstgevende Amerikaanse bedrijven, Microsoft en JP Morgan, tezamen.

Apple ligt dus in pole position, maar niet alle analisten voorspellen dat het dit jaar al door de grens van 1 biljoen marktwaarde zal breken. Sommigen vrezen een terugval voor de Californische firma omdat de iPhone X overprijsd is. Hoe dan ook zal een of ander bedrijf dat binnen dit en vijf jaar "onvermijdelijk" toch verwezenlijken, zegt Ian Forrest van Share Centre.

AP Jeff Bezos, ceo van Amazon.

Als het niet Apple wordt, wie dan wel? Op de tweede rij staan Alphabet (Google, 729 miljard) en Microsoft (664 miljard), maar daarachter popelt Amazon (566 miljard), dat het snelst van de hele top tien groeit en dus mogelijk Apple en al de rest dit jaar vlot zal voorbijsteken. Vorig jaar steeg de marktwaarde van Amazon met 58 procent. Ceo Jeff Bezos verhoogde zijn vermogen met 34 miljard dollar en werd zo de rijkste man ter wereld. Voor de petite histoire: Bezos dikte op een herfstdag in oktober zijn kapitaal zomaar eventjes aan met 10,3 miljard dollar.

Stephen Mitchell van Jupiter Asset Management gokt niet op Amazon noch op Apple of Microsoft maar op Google, om als eerste de kaap van 1 biljoen dollar te ronden. Ook Facebook is overigens nog niet afgeschreven in de race. De marktwaarde van de sociaalnetwerksite staat vandaag op 520 miljard dollar en de aandelenkoers steeg vorig jaar met 56 procent.

Heel wat experts verwachten dat ook dit jaar de aandelenkoersen de hoogte zullen blijven ingaan, met dank aan Trumps belastinghervorming en het versoepelingsbeleid van de centrale banken in de VS. Anderen waarschuwen dan weer voor een correctie op de volgens hen overgewaardeerde aandelen.

reuters Google-ceo Larry Page.