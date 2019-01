Apple keldert op Wall Street na omzetalarm: tientallen miljarden minder waard TT ADN

03 januari 2019

16u01

Bron: ANP

Economie

Technologieconcern Apple heeft op de aandelenbeurzen in New York een harde smak gemaakt na een omzetwaarschuwing. Apple is 65 miljard dollar (57 miljard euro) minder waard geworden. Het aandeel van de techgigant dook meer dan 9 procent in de min. De beurswaarde van Apple is nu ongeveer 676 miljard dollar (593 miljard euro).

Apple maakte gisteren nabeurs bekend dat de omzet over het afgelopen kwartaal aanzienlijk lager zal uitvallen dan eerder gedacht, vooral door een tegenvallende vraag naar iPhones in China. Het concern zei dat de economische groei in China sterker afzwakt dan verwacht en dat de Amerikaans-Chinese handelsoorlog negatieve gevolgen heeft voor de economie van het land.

Bij de opening van Wall Street vandaag verloor Apple meteen meer dan acht procent en uiteindelijk meer dan negen. Het is de grootste duik sinds 2013.



Ook de toeleveranciers van Apple deelden in de klappen, zoals Cirrus Logic, Lumentum, Qorvo, Skyworks Solutions en Broadcom. Zij moesten tot 6,6 procent inleveren.



Door de koersval is Apple nu slechts het op drie na waardevolste technologiebedrijf. Sinds het bedrijf vorig jaar 1 biljoen dollar aan beurswaarde bereikte, ging de koers al flink omlaag. Daardoor was Apple al ingehaald door Microsoft als waardevolste techbedrijf. Nu zijn Amazon en Google-moeder Alphabet ook meer waard geworden.