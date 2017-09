Apple, Google en Microsoft meest waardevolle merken ter wereld, Coca-Cola valt uit top-3 SVM

21u26

Bron: Belga 3 AFP Apple heeft volgens Interbrand een merkwaarde van 184.154 miljard dollar. Economie Apple, Google en Microsoft zijn de meest waardevolle merken ter wereld. Dat blijkt uit een ranglijst van het marktonderzoekbureau Interbrand. De rangschikking bevestigt de opmars van de technologiemerken ten nadele van die uit andere sectoren

Apple en Google zijn ook dit jaar de meest waardevolle merken ter wereld, en dat al voor het vijfde jaar op rij. Apple heeft volgens Interbrand een merkwaarde van 184.154 miljard dollar, een stijging van 3 procent ten opzichte van 2016. Google klokt af op een merkwaarde van 141.703 miljard dollar, een stijging van 6 procent ten opzichte van 2016.

De top drie wordt volgemaakt door Microsoft, dat met een merkwaarde van 79.999 miljard dollar een stijging van 10 project kent. Coca-Cola, nog derde op de ranglijst van 2016, wordt daarmee naar de vierde plaats verwezen. De merkwaarde van de frisdrank daalde het afgelopen jaar met 5 procent naar 69.733 miljard dollar. Amazon, Samsung, Toyota, Facebook, Mercedes-Benz et IBM vervolledigen de top tien.

De sterkste stijgers zijn Facebook (+48%), Amazon (+29%), Adobe (+19%), Adidas (+17%) et Starbucks (+16%). Nieuwkomers in de top 100 zijn in alfabetische volgorde Ferrari (88ste), Netflix (78ste) en Salesforce.com (84ste).

Er komt geen enkel typisch Belgisch merk voor in de lijst. AB InBev staat wel in de lijst met haar biermerken Budweiser (31ste) en Corona (93ste).