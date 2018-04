Apple dreigt met juridische stappen tegen personeelsleden die bedrijfsinfo lekken Redactie

13 april 2018

21u29

Bron: ANP 0 Economie Apple waarschuwt zijn personeel om te stoppen met het lekken van bedrijfsinformatie naar de media, onder dreiging van mogelijke juridische stappen tegen werknemers. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van interne gegevens bij de fabrikant van de iPhone.

Bloomberg haalt een interne memo aan waarin Apple zegt dat het vorig jaar "29 lekkers had betrapt" en dat twaalf daarvan gearresteerd zijn. "Die mensen verliezen niet enkel hun baan, maar kunnen extreme moeite hebben om elders werk te vinden", voegde Apple eraan toe.

Er zou onder meer gelekt zijn over vertragingen bij bepaalde softwaretoepassingen en details over nieuwe producten die nog op de markt moeten komen. Het techconcern wilde geen commentaar geven op het bericht van Bloomberg.

Apple wees er in de memo ook op dat het lekken van informatie over nieuwe producten een negatieve impact kan hebben op de verkoop van bestaande modellen, en concurrenten meer tijd geeft om met een tegenzet te komen. Apple is altijd al erg geheimzinnig geweest als het gaat om productontwikkeling. Dat voorkomt echter niet dat geregeld nieuws over het bedrijf uitlekt naar de media.