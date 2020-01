Apple boekt recordresultaten dankzij nieuwe iPhones, maar coronavirus stort bedrijf in onzekerheid

Sven Watthy

28 januari 2020

23u16 0 Economie Omdat de populairste smartphone ter wereld zowel gemaakt als verkocht wordt in China, weet iPhone-maker Apple minder goed wat de toekomst zal brengen. De laatste drie maanden van 2019 waren wel een verpletterend succes, en tilden de cijfers van het bedrijf naar nieuwe records.

De maker van de populairste smartphone ter wereld verdiende bijna 92 miljard dollar in de laatste drie maanden van vorig jaar. Dat is het belangrijkste kwartaal voor Apple, omdat die net op dat moment de nieuwste versies van zijn iPhone op de wereld loslaat. Voor de zoveelste keer bleken die nòg populairder dan verwacht.

Zowel omzet als nettowinst (22,2 miljard dollar) waren nog nooit hoger, met dank aan de nieuwe iPhones. Per 10 dollar die het bedrijf ontving kwam er 6 dollar van de verkoop van zijn belangrijkste product.

Wat niet wil zeggen dat de rest niet als een trein loopt: ook de verkopen van Apps op diezelfde iPhone eindigde op een vers record. Ook de verkoop van de draadloze oortjes (AirPods) valt op.

Coronavirus

In een financieel rapport van een groot bedrijf is ook de vooruitblik belangrijk. Apple verwacht in het eerste trimester van dit jaar “63 tot 67 miljard dollar” binnen te rijven. Dat is weeral een record voor die periode van het jaar, maar wat opvalt is hoe vaag die prognose is.

De financieel directeur geeft zelf toe dat die vork “ongewoon breed” is om rekening te houden met de “potentiële impact” van het coronavirus. “Dat is de reden waarom onze vooruitblik minder scherp is.”

De epidemie begon ongeveer een maand geleden in de Chinese provincie Wuhan, en besmette officieel al minstens 3.000 mensen verspreid over de hele wereld. In Wuhan en ook op andere plaatsen in China, wordt de iPhone gemaakt in de fabrieken van Foxconn.

Die fabrieken liggen stil omdat de overheid de verspreiding van het virus probeert tegen te gaan. Daarbovenop zijn Chinese consumenten, waarvan er tientallen miljoenen verplicht thuis zitten, goed voor ongeveer een vijfde van de verkochte iPhones. Normaal hadden ze deze week Chinees nieuwjaar gevierd met hun familie, en elkaar bijvoorbeeld een nieuwe smartphone cadeau gedaan.