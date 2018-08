Apple bijna 1.000.000.000.000 (biljoen) dollar waard TV

02 augustus 2018

12u26

Bron: AD.nl 0 Economie De marktwaarde van Apple nadert de magische grens van 1 biljoen Amerikaanse dollar (twaalf nullen!). Nog 12 miljard erbij en het is zover. Nooit eerder was een bedrijf zoveel waard.

Wanneer Apple door de magische grens schiet is niet bekend. Het bedrijf presenteerde weer goede cijfers en de koers schiet omhoog. Alleen Apple staat in de weg van Apple. Het bedrijf weet van gekkigheid niet wat het moet doen met de overvolle spaarrekeningen (er staat zo’n 285 miljard dollar op) en koopt zelf aandelen op in een tempo dat hoger ligt dan de waardestijging van het aandeel. Zo remt het bedrijf de eigen waarde.

Als Apple door de barrière breekt is ze niet lang alleen. Amazon, Microsoft en Alphabet (het moederbedrijf van Google) zijn ook hard op weg en inmiddels tussen de 810 en 880 miljard Amerikaanse dollar waard.