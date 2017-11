Apple bereikt beursmijlpaal van 900 miljard dollar Redactie

23u07

Apple is voor het eerst op de beurs meer dan 900 miljard dollar waard. De iPhonemaker bereikte de mijlpaal onlangs al tussentijds eventjes op de beurs, maar het technologiebedrijf wist die waarde toen nog niet tot de slotbel vast te houden.

Het aandeel Apple werd op de beurs van New York woensdag 0,8 procent meer waard op 176,24 dollar per aandeel. Daarmee is het bedrijf in totaal zo'n 905 miljard dollar waard.

Apple profiteert van de interesse in zijn nieuwste iPhones. Daarnaast werden de resultaten van het bedrijf laatst goed ontvangen door beleggers, die zagen dat het concern bijna 270 miljard dollar cash achter de hand houdt.