Appartement aan zee toch fiscaal aftrekbaar jv

05 december 2019

08u06

Bron: De Tijd 8 Economie Wie een appartement aan zee bezit, mag de kosten daarvan dan toch aftrekken van de vennootschapsbelasting, zelfs als het alleen privé gebruikt wordt. Zo oordeelt het hof van beroep van Gent, schrijft De Tijd.

Eind oktober sloot het Hof van Cassatie het fiscale achterpoortje voor bedrijfsleiders die via hun vennootschap een appartement aan zee aankopen om daar de weekends door te brengen en dat dan als beroepskosten inbrengen. De aankoop moest immers een voordeel voor het bedrijf opleveren, heette het, en volgens Cassatie was daarvan geen sprake, ook niet op de lange termijn.

Daar oordeelde het hof van beroep van Gent dinsdag anders over. “Zowel de afschrijving van de aankoopwaarde als de intresten van de lening worden aanvaard als aftrekbare beroepskosten”, zegt fiscaal advocaat Thierry Lauwers in De Tijd over het belangrijke arrest. “Het hof van beroep van Gent stelt dat het voldoende is dat het appartement op lange termijn een meerwaarde kan opleveren opdat de kosten fiscaal aftrekbaar zijn.”