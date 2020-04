Antwerpse Zoo en Planckendael verliezen 100.000 euro omzet per dag kv

09 april 2020

17u40

Bron: Belga 0 Economie Dierenparken de Zoo in Antwerpen en Planckendael in Mechelen verliezen in april elk 100.000 euro omzet per dag, zo lang de parken gesloten moeten blijven. Dat zegt moedermaatschappij KMDA vandaag. Om de doorlopende kosten voor dierenverzorging te blijven dekken, wordt aan abonnees gevraagd om hun abonnement te vernieuwen.

Sinds 14 maart zijn de dierentuinen Zoo Antwerpen en Planckendael gesloten voor het publiek, door de overheidsmaatregelen tegen corona. Dat heeft financieel zware gevolgen voor de parken, want de kosten voor onderhoud en verzorging van de dieren lopen gewoon door. "We kennen in april een omzetverlies van 100.000 euro per dag per park", zegt woordvoerder Ilse Segers van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA). "Drie kwart van ons personeel staat op tijdelijke werkloosheid."

Om toch nog wat inkomsten te behouden, vraagt de KMDA aan abonnees om hun abonnement ondanks de sluiting toch alvast te vernieuwen. Hoe lang de situatie financieel nog houdbaar is, is onduidelijk. "Alles hangt af van wanneer we van de overheid opnieuw open mogen."