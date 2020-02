Antwerpse rechter verklaart Luxemburgse 'miljardenpostbus' failliet: “Gevaarlijk precedent” jv

Bron: belga 0 Economie Een Antwerpse rechtbank heeft deze week een 'miljardenpostbus' in het Groothertogdom Luxemburg failliet verklaard, zo bericht de krant De Tijd. De advocaat van de betrokken diamantgroep spreekt van "een gevaarlijk precedent".

Eurostar Diamonds was tot voor kort het grootste Antwerpse diamantbedrijf, maar werd in maart vorig jaar failliet verklaard. Donderdag heeft de ondernemingsrechtbank van Antwerpen nu ook de Luxemburgse overkoepelende holding Eurostar Diamonds International failliet verklaard.

De Antwerpse rechters menen dat het echte zenuwcentrum van de groep in Antwerpen lag. Daarom achten ze zich op basis van Europese regels internationaal bevoegd om te oordelen over het lot van de holding. "De werkelijke situatie primeert boven de louter formele situatie", luidt het.

Advocaat Youri Steverlynck van de diamantgroep spreekt van "een gevaarlijk precedent". "Dit schept zeer grote rechtsonzekerheid voor internationaal gestructureerde bedrijven. Wat is een postbus?", vraagt de advocaat zich af. "Dit is echt een bijzonder vonnis. Daarvoor zijn de Europese insolventieregels niet bedoeld", aldus Steverlynck, die in beroep gaat.