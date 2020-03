Antwerpse haven zoekt naar alternatieven om tekort op te vangen WDw

26 maart 2020

15u24

Bron: Belga 0 Economie Door de dalende afname van goederen en grondstoffen verwacht de Antwerpse haven tekorten aan magazijnruimte, tankopslag en ruimte voor het stockeren van wagens. Dat is het besluit na een tweede bijeenkomst van de Covid-19 Taskforce van de haven. Er wordt gezocht naar alternatieven om dit tekort op te vangen.

Donderdag zat de Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen, met onder meer vertegenwoordigers van werkgevers en overheids- en hulpdiensten, een tweede keer samen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en Infrabel sloten voor het eerst aan.

De taskforce concludeerde dat het havenplatform operationeel is en er geen onoverkomelijke problemen zijn. Er werd besloten om het Antwerp Coordination Center (ACC), dat de scheepvaart coördineert, vanop een tweede locatie te laten opereren. Zo wordt het personeel gespreid en blijft het ACC volledig operationeel.

Wel monitort de Taskforce enkele aandachtspunten. Een daarvan is een mogelijk tekort aan magazijnruimte, tankopslag en ruimte voor wagens, zowel in de haven als in het achterland. Dat komt door dalende productie en consumptie in veel sectoren en bijgevolg een afname van goederen en grondstoffen.

‘Fast lanes’

Een ander aandachtspunt zijn de lange files aan de grensovergangen in Europa, omdat moet gecontroleerd worden welke essentiële sectoren wel nog de grens mogen oversteken. De Taskforce pleit daarom voor zogenaamde ‘fast lanes’ voor vrachtwagens zodat het oversteken van de grens niet meer dan vijftien minuten duurt.

Op dit moment merkt de haven nog geen grote terugval in de scheepsbewegingen, behalve de eerder aangekondigde daling van en naar China. In de komende weken wordt daarentegen wel een grote economische impact verwacht omdat grote exportsectoren zoals de automobielsector stilvallen. "Port of Antwerp blijft deze situatie permanent monitoren en zal blijven inspelen op de vragen van de logistieke spelers en terminals.”

Lees ook: Goederentrafiek in havens stijgt