Antwerpse haven haalt grootste Europese chemie-investering in 20 jaar definitief binnen SPS

15 januari 2019

17u09 0 Economie In het Havenhuis van Antwerpen heeft de CEO van chemiegroep Ineos een overeenkomst getekend voor een mega-investering van 3 miljard euro in de Antwerpse haven. De bouw van twee gespecialiseerde fabrieken zal 400 directe nieuwe jobs opleveren.

Het Britse chemieconcern Ineos kondigde in juli 2018 "Project One" aan, een megaproject ter waarde van 2,7 miljard euro in het kader van de expansie van zijn chemiefabrieken. Verschillende Europese havens waren daarvoor in de running, maar uiteindelijk viel de keuze op Antwerpen. Met nog extra kosten voor infrastructuur komt het uiteindelijke investeringsbedrag op 3 miljard euro. Dat is de grootste investering in de Europese chemiesector in twintig jaar tijd.

Ineos zal op zijn huidige site in Lillo en op aanpalende terreinen twee fabrieken bouwen: een propaandehydrogenatiefabriek (PDH) en een ethaankraker. Deze moeten respectievelijk propaan omzetten in propyleen, en ethaan in ethyleen, grondstoffen voor andere chemieproducten die hun weg vinden naar tal van sectoren zoals de automobiel-, bouw- en kledingsector, cosmetica en persoonlijke verzorging, farmaceutica, elektronica en verpakkingsmaterialen.

De nieuwe productie-eenheden worden naar verwachting in 2024 in gebruik genomen. Zodra de fabrieken operationeel zijn, zorgen ze voor 400 directe, voltijdse jobs. Tijdens de constructiefase levert het project 3.000 banen op.