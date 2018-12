Antwerps diamantmuseum DIVA gaat vijf jaar besparen IB

11 december 2018

06u17

Bron: Belga 0 Economie Het nieuwe Antwerpse diamantmuseum DIVA heeft een vijfjarenplan klaar om zijn tekorten weg te werken. Het zal jaarlijks 378.000 euro moeten besparen. Vier personeelsleden worden geschrapt, schrijft Gazet van Antwerpen vandaag.

DIVA opende in mei de deuren na jaren voorbereiding, en focust op diamant, zilver en juwelen. Het museum was de nieuwe parel aan de kroon in het Antwerps cultuurlandschap, maar na amper drie maanden werking lekte uit dat directeur Jeroen Martens voortijdig opstapte. Tegelijk werd bekend dat het museum met een tekort van 2 miljoen euro te kampen had.

Herstelplan

Nu het huis erkend is als Vlaams museum en weet hoeveel subsidies het vanaf 2019 krijgt (300.000 euro per jaar), heeft het de puzzel gelegd voor een herstelplan. Tegen 2023 moet het tekort van de baan zijn. Vier personeelsleden werden geschrapt en ook in de tentoonstellingen naar het Verre Oosten wordt er gesnoeid.

Het museum gaat nog op zoek naar een nieuwe directeur.