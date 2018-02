Antwerpen aast op megafabriek voor batterijen LVA

10 februari 2018

05u12

Bron: Belga 7 Economie De Antwerpse haven en het stadsbestuur halen alles uit de kast om de Europese batterijfabriek van Umicore binnen te halen. Dat bevestigen de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) en de haventopman Jacques Vandermeiren vandaag in De Tijd.

De batterijspecialist, die dankzij de opmars van elektrische auto's en batterijen de wind in de zeilen heeft, kondigde donderdag aan 660 miljoen euro te investeren in nieuwe fabrieken voor de productie van materialen voor batterijen in China én in Europa. De topman van Umicore, Marc Grynberg, sluit niet uit dat de Europese fabriek, die al in 2020 operationeel moet zijn, in België komt. "De selectieprocedure loopt. De beslissing valt nog dit jaar", aldus Grynberg.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wijst er in de krant op dat Vlaanderen een voortrekkersrol wil spelen in de batterijtechnologie. Ook in Antwerpen, de bakermat van Umicore, is de interesse groot. Een batterijfabriek van Umicore zou perfect passen op de voormalige Opel-site, luidt het op het stadhuis en in het Havenhuis.