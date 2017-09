Angry Birds bij beursgang bijna 900 miljoen waard KVE

18u44

Bron: Belga 0 ANP XTRA Economie De Finse appbouwer Rovio, vooral bekend van het populaire smartphonespelletje Angry Birds, krijgt bij zijn beursgang morgen in Helsinki een prijskaartje omgehangen van een kleine 900 miljoen euro. Zelf haalt het bedrijf 30 miljoen euro aan nieuw groeikapitaal op.

Rovio geeft ruim 2,6 miljoen nieuwe aandelen uit tegen een prijs van 11,50 euro per stuk. Daarnaast verkopen de huidige eigenaars bij elkaar ruim 34,3 miljoen bestaande stukken. Bij grote belangstelling kunnen de begeleidende banken tot ruim 5,5 miljoen extra aandelen plaatsen.



Rovio kondigde begin deze maand aan dat het naar de beurs wil in Helsinki. De beoogde opbrengst van 30 miljoen euro wil het bedrijf gebruiken om te investeren in nieuwe spelletjes.