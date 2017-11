Analist voorspelt dat bitcoin volgend jaar piekt op 14.000 dollar Joeri Vlemings

14u24

Bron: siliconangle.com 0 REUTERS Economie De waarde van de bitcoin is onvoorspelbaar. Toch waagt analist Ronnie Moas zich aan een gewaagde voorspelling: volgend jaar zal de prijs van de beroemdste der cryptomunten volgens hem de kaap van 14.000 dollar ronden.

Ronnie Moas is de oprichter van Standpoint Research Inc., een bedrijf dat zich onder meer richt op het fenomeen van de bitcoin. In zijn laatste prognose stelde Moas de geschatte waarde van de bitcoin in 2018 bij van 11.000 naar 14.000 dollar. In 2027 zou de cryptomunt volgens Moas zelfs een waarde van 50.000 dollar halen.

"Er vielen de laatste vijf maanden positieve ontwikkelingen te noteren en een aantal obstakels voor de bitcoin werden weggewerkt", schrijft Moas in zijn verslag voor zijn klanten. "We kunnen daarom hard maken dat dit goede nieuws zich nog altijd niet volledig weerspiegelt in de huidige prijs."

Geen held

Moas voegt eraan toe dat hij "niet de held wil uithangen en met anderen op het internet wil wedijveren over wie de hoogste bitcoinprijs heeft". Maar als slechts 0,5 procent van de meer dan 200 biljoen dollar aan totale activa over de hele wereld naar bitcoin zou verhuizen, zou dit een waardering van 1 biljoen dollar betekenen. Ter vergelijking: de marktkapitalisatie van bitcoins vandaag is 130 miljard dollar.

Gisteren steeg de bitcoin even naar een nieuwe recordhoogte van 8.285,88 dollar. De 'koers' fluctueert constant, maar sinds begin dit jaar is de prijs 800 procent gestegen. En naar verwachting zal die trend blijven aanhouden.