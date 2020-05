Amerikaanse winkelgigant Walmart plukt de vruchten van hamstergedrag JOBR

19 mei 2020

17u16

Bron: ANP, Bloomberg 0 Economie De Amerikaanse supermarktketen Walmart heeft in het afgelopen kwartaal fors meer omgezet dankzij klanten die levensmiddelen en huishoudelijke producten hamsterden. De opbrengsten van sommige winkels stegen met een tiende, vergeleken met een jaar geleden. Dat was de snelste groei in de laatste twintig jaar.

Walmart profiteert tijdens de pandemie vooral van zijn onlineverkoop. In het eerste kwartaal stegen de verkopen via het internet met 74 procent. Het concern biedt zijn klanten sinds kort, net als concurrent Amazon, een speciaal abonnement aan. Met dat abonnement kunnen ze hun boodschappen thuis bestellen. Ook is het op sommige locaties mogelijk om binnen twee uur na de bestelling de spullen thuisbezorgd te krijgen.

Levensmiddelen en toiletpapier

De winstgevendheid van de winkelreus kwam door de coronacrisis wel onder druk te staan. Consumenten kochten vaker levensmiddelen en toiletpapier, die doorgaans minder opbrengen dan duurdere artikelen zoals kleding. Daarnaast gaf Walmart meer dan 1 miljard euro uit aan mondkapjes voor personeel, extra schoonmaak en bonussen voor overwerk.

Gestorven

De veiligheid van het personeel bij Walmart kwam de afgelopen maanden geregeld in het nieuws. Naar verluidt zijn enkele werknemers gestorven na een besmetting met het coronavirus. Alle medewerkers van de winkelketen dragen sinds eind april mondkapjes en fysiek contact wordt beperkt met plexiglas.