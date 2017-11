Amerikaanse werkloosheid op laagste niveau in 17 jaar HA

15u43

Economie De werkloosheid in de Verenigde Staten is vorige maand gezakt naar 4,1 procent, het laagste cijfer sinds 2000.

De aanwervingen kwamen weer op kruissnelheid na de doortocht van de orkanen in augustus en september, zo blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

In augustus lag de werkloosheidsgraad nog op 4,4 procent en een jaar geleden op 4,8 procent. In 2009 piekte de werkloosheid in de VS op 10 procent.