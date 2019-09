Amerikaanse waakhond richt pijlen op Amazon KVE

11 september 2019

12u58

Bron: Belga 0 Economie Amerikaanse mededingingsautoriteiten zijn begonnen aan een reeks ondervragingen van kleine bedrijven die hun producten verkopen via Amazon. De toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) wil daarmee nagaan of de webwinkelreus zijn dominante positie op de markt misbruikt.

Ten minste drie winkeliers laten weten dat ze een gesprek van zo'n anderhalf uur hebben gehad met onderzoekers van de FTC. De vraag die daarbij centraal staat, is hoeveel van hun omzet via Amazon wordt gerealiseerd en hoeveel via vergelijkbare onlinewinkels van concurrenten.

Amazon claimt in zijn verweer tegen mededingingsklachten vaak dat winkeliers zelf kunnen kiezen via welk platform ze hun producten verkopen.

Volgens experts wijst alles erop dat de marktwaakhond een grondig onderzoek naar Amazon voorbereidt. Het internetbedrijf zelf heeft nog geen melding gemaakt van een kartelonderzoek. De FTC onthield zich van commentaar.