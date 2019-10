Amerikaanse toeristen zorgen voor groei Eurostar HR

17 oktober 2019

09u15

Bron: Belga 0 Economie Eurostar, de hogesnelheidstrein die het Verenigd Koninkrijk met het Europese vasteland verbindt, vervoerde het voorbije derde kwartaal meer passagiers en realiseerde meer omzet. Vooral bij Amerikanen wint de trein aan populariteit. Zij kiezen steeds vaker voor de treinen van Eurostar om zich tijdens hun vakantie in Europa snel te kunnen verplaatsen.

De Eurostar verbindt via het spoor onder meer Londen met Parijs, Brussel en Amsterdam en viert in november zijn 25e verjaardag. Het bedrijf liet afgelopen kwartaal verdere groei zien. Het aantal passagiers steeg op jaarbasis met 4 procent tot 3,1 miljoen en de omzet ging met 3 procent omhoog naar 254 miljoen Britse pond. Dat is omgerekend zo'n 293 miljoen euro.

Binnenkort gaat Eurostar waarschijnlijk fuseren met de hogesnelheidstreinen van Thalys. De Franse spoorwegmaatschappij SNCF heeft plannen om haar onderdelen Eurostar en Thalys samen te voegen. De fusie zou over anderhalf tot twee jaar een feit kunnen zijn, liet SNCF-topman Guillaume Pepy vorige maand weten. Dit zal naar verwachting het reizen eenvoudiger en efficiënter maken voor klanten, met bijvoorbeeld één ticket en op elkaar afgestemde dienstregelingen.

